До какого возраста хотят увеличить запрет на продажу оружия в Казахстане?

Гражданам РК дано право приобретать и использовать оружия в целях самообороны, занятий спортом и охотой.

В настоящее время правоохранительными органами рассматривается вопрос увеличения возрастного ценза на получение разрешения для охотничьего гладкоствольного оружия с 18 до 21 года, для охотничьего гладкоствольного полуавтоматического и нарезного оружия с 21 до 24 лет, передает корреспондент zakon.kz.

В настоящее время, компетентными государственными органами рассматривается целесообразность увеличения возрастного ценза на получение разрешения для охотничьего гладкоствольного оружия с 18 до 21 года, для охотничьего гладкоствольного полуавтоматического и нарезного оружия с 21 до 24 лет, - говорится в ответ на запрос редакции.

При этом в МВД рассказали, кто имеет право на приобретение оружие в Казахстанею.

В соответствии со ст.15 Закона "О государственном контроле за оборотом отдельных видов оружия" право на приобретение гражданского оружия имеют граждане РК, достигшие 18-летнего возраста, после получения разрешения на приобретение конкретного вида оружия в ОВД по месту жительства. Гражданам РК дано право приобретать и использовать оружия в целях самообороны, занятий спортом и охотой, - уточнили в ведомстве.

Такое право граждане получают после предоставления соответствующих документов.

При этом гражданское огнестрельное оружие должно исключать ведение огня очередями. Для приобретения оружия гражданами необходимо предоставление справки о проверке знаний правил безопасного обращения с оружием и медицинских заключений об отсутствии противопоказаний к владению оружием, оплатить соответствующую госпошлину. Огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие, граждане РК имеют право приобретать в целях самообороны без права ношения по разрешениям, выдаваемым ОВД по месту жительства без наличия удостоверения охотника, - отметили в министерстве.

В то же время выдача разрешений на приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия является государственной услугой и оказывается в электронном виде через портал ГБД «Е-лицензирование» территориальными органами полиции.

Кроме того, в соответствии с п.135 Правил оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему, утвержденных приказом МВД № 602 от 1 июля 2019 года оружие и патроны к нему должны храниться в прочно прикрепленном к полу или стене металлическом шкафу или сейфе, с толщиной стенок не менее 3 мм и внутренним замком на двери, в местах постоянного проживания владельцев. Не допускается развешивание оружия на стенах жилых комнат.

Владельцы оружия обязаны оборудовать места хранения оружия (комнаты, металлические сейфы) сертифицированной системой охраны помещений (сигнализация, имеющая возможность передачи сигнала тревоги на мобильный телефон владельца или членов его семьи или охранную организацию), устойчивой от электросети и дублирующего источника электропитания (наличие постоянного и запасного источника питания). Так же, на альтернативной основе предусмотрено хранение оружия в пунктах централизованного хранения, - указывается в сообщении.

Оксана Скибан, Нур-Султан.

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