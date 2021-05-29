Приложение zakon.kz
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ЕНТ сдали 85 тыс. человек.
Аннулированы результаты ЕНТ 500 казахстанских выпускников. Об этом на своей странице в Facebook написал директор Национального центра тестирования Дидар Смагулов, сообщает zakon.kz.
Нет смысла выносить и распространять задания теста, поскольку база теста обновляется ежедневно. Из 85 000 тестируемых аннулированы результаты почти 500 выпускников. Это в разы меньше, чем раньше, но все же не есть хорошо. Друзья, не обманывайте сами себя... - написал он.
В этом году у выпускников есть возможность сдать ЕНТ два раза и принять участие в конкурсе на присуждение государственного образовательного гранта с лучшим результатом.
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