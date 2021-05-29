В МВД объяснили, почему запретили рогатки в школах

В случае проноса этих предметов, виновник будет нести ответственность в соответствии с законом.

Рогатки несут потенциальную опасность окружающим, их использование небезопасно и может иметь тяжкие последствия в виде телесных повреждений. В министерстве внутренних дел РК рассказали, почему решили запретить рогатки в школах, передает корреспондент zakon.kz.

Рогатки вошли в число запрещенных предметов в школах. На вопрос, почему все же полицейские решили их запретить, в МВД указали на небезопасность таких предметов.

В связи с тем, что рогатки несут потенциальную опасность окружающим и его использование не безопасно и может иметь тяжкие последствия в виде телесных повреждений, рогатки были включены в перечень предметов и веществ, запрещенных к проносу в организации образования, - говорится в ответе на запрос редакции.

Помимо этого, проносить в школу будет нельзя ножи и кастеты.При этом отмечается, что в случае проноса этих предметов, виновник будет нести ответственность в соответствии с законом.

За пронос и использование запрещенных предметов и веществ (огнестрельное, холодное оружие, взрывчатые устройства и вещества), за оборот которых предусмотрена уголовная или административная ответственность, учащиеся будут привлекаться в соответствии с действующим законодательством, - пояснили в ведомстве.

Оксана Скибан, Нур-Султан.

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