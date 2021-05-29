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Задержан полковник вооруженных сил Казахстана  

Фото: Министерство обороны РК 29 мая 2021, 11:54

Полковник Асылбек Сатвалдинов по службе характеризуется положительно.

Правоохранительными органами был задержан начальник тыла и вооружения ВС РК полковник Асылбек Сатвалдинов, сообщает zakon.kz.

28 мая 2021 года правоохранительными органами был задержан начальник тыла и вооружения ВС РК полковник Асылбек Сатвалдинов. Остальная информация в интересах следствия не подлежит разглашению, - сообщил представитель Министерства обороны РК Гани Нусипов.

Полковник Асылбек Сатвалдинов по службе характеризуется положительно.

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