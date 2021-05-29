10 млн тенге украл экс-аким села в Жамбылской области

Деньги предназначались на ремонт уличного освещения села Сарыкемер.

Бывший аким села в Жамбылской области осужден за хищение более 10 млн тенге, сообщает zakon.kz.

Аким Байтерекского сельского округа Байзакского района вступив в сговор с руководителем подрядной организации ТОО "Саулет 2012", совершил хищение более 10 млн тенге, предназначенных на ремонт уличного освещения села Сарыкемер. - сообщили в пресс-службе АФМ РК.

При этом, стороны подписали фиктивные акты приема-передачи объекта с недостоверными сведениями, а работы фактически не выполнили.

Виновные лица осуждены.

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