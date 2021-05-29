Алматинцы впервые смогут участвовать в национальной переписи в онлайн режиме

С 1 сентября по 30 октября по всей стране будет проводиться перепись населения.

С 1 сентября по 30 октября 2021 года по всей стране будет проводиться общенациональная перепись населения. Она пройдет под девизом "В Казахстане каждый важен!", сообщает zakon.kz.

Главным новшеством национальной переписи 2021 года станет внедрение современных цифровых технологий и автоматизация процесса. Будет предоставлена возможность заполнить опросные листы самостоятельно в режиме онлайн, либо оффлайн при подворовом обходе.

Для выполнения данной задачи к процессу переписи по городу Алматы будет привлечено на основе договора возмездного оказания услуг в общей сложности 3412 человек в качестве уполномоченных по району, по участку, инструкторов-контролеров, регистраторов и счетчиков.

На подготовительный этап в период с 1 по 30 июня т.г. будет привлечено 48 инструкторов-контролеров и 618 регистраторов, где интервьюеры проведут обход всех жилых и не жилых помещений для уточнения адреса и число проживающих людей. Интервьюер будет иметь соответствующее удостоверение с заверенной печатью, а также шарф и портфель синего цвета с символикой Национальной переписи 2021. По итогом обхода будет проведено районирование, т.е. территория города Алматы будет разделана на счетные участки.

С 1 сентября начнет работу специальный сайт sanaq.gov.kz, на котором до 15 октября Алматинцы самостоятельно смогут в онлайн-режиме ответить на все вопросы, которые будут задаваться в рамках переписи. В октябре, на традиционном сплошном обходе, новшеством которого станет использование интервьюерами электронных планшетов, будет привлечено 345 инструкторов-контролеров и 2416 счетчиков. Опрос будет проведен среди тех респондентов, которые не прошли перепись в онлайн-режиме в установленные сроки.

В период проведения Национальной переписи 2021 года будет работать единый call-центр на всей территории страны для мобильных и стационарных телефонов по номеру "1446". Также будет действовать номер

8 8000 800 878, где звонки в call-центр будут бесплатными.

Участвовать в проведении переписи населения может любой желающий, достигший возраста 18 лет и имеющий образование не ниже среднего. Весь привлекаемый переписной персонал будет обеспечен бесплатным проездом на общественном транспорте города Алматы и необходимым инструментарием для проведения переписи населения (портфель, шарф, планшет и т.д.).

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!