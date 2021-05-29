RAMS City остановил рост цен на недвижимость, на 20% ниже чем аналогичные проекты

Особенность квартала в том, что все необходимое для семьи расположено в шаговой доступности.

Rams Qazaqstan объявляет о начале продаж квартир в жилом комплексе RAMS Сity, который возводится на пересечении улиц Жандосова и Кекильбаева, сообщает zakon.kz.

С 29 мая в первые 3 дня продаж алматинцы смогут оформить беспроцентную рассрочку на 36 месяцев и приобрести комфортабельное жилье в RAMS City на 20% дешевле, чем в соседних ЖК. Цены по специальному предложению на 1-комнатные квартиры начинаются от 15,5 млн тенге, 2-комнатные – от 19,2 млн тенге, а стоимость 3-комнатных квартир от 28,5 млн тенге.

Жителям нового района будут доступны благоустроенные дворовые пространства, аллеи, детские, игровые и workout-площадки и пешеходный RAMS бульвар – зеленый променад для отдыха, прогулок и шопинга.

Инфраструктура района включает магазины, салоны красоты, аптеки и т.п. Помимо этих объектов, предусмотрено строительство средней школы, детского сада, бизнес-центра и гостиничного комплекса. А также на территории выделено место под строительство медицинской клиники.

Особенность квартала в том, что все необходимое для семьи расположено в шаговой доступности, в том числе и благоустроенная набережная реки Большая Алматинка.

За подробной информацией обращайтесь по телефону горячей линии: +7(727) 222-44-44 и на официальный сайт Ramscity.kz.

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