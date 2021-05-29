Мошенницу, обманувшую дольщиков из Нур-Султана на 2 миллиарда, задержали в Санкт-Петербурге

Подозреваемая зарегистрировала Жилищно-строительный кооператив "Женис Астана Премиум" для строительства многоквартирного дома "Талисман" в Нур-Султане.

Сотрудники Департамента полиции города Нур-Султана совместно с коллегами из уголовного розыска ГУ МВД по городу Санкт-Петербургу при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержали 39-летнюю женщину, которая была объявлена в международный розыск, сообщает zakon.kz.

Женщина скрывалась от уголовного преследования с октября 2019 года и обвиняется в присвоении и растрате вверенного чужого имущества в особо крупном размере. В настоящее время она водворена в Изолятор временного содержания в городе Санкт-Петербурге РФ.

Согласно Минской конвенции в отношении подозреваемой решается вопрос об экстрадиции в Республику Казахстан. Прячась от полиции, подозреваемая постоянно меняла место жительство в разных регионах России. Сменяла свою внешность и проживала на съемных квартирах. Связь с родными поддерживала через знакомых и доверенных лиц.

Из материалов уголовного дела следует, что подозреваемая зарегистрировала Жилищно-строительный кооператив "Женис Астана Премиум" для строительства многоквартирного дома "Талисман" в Нур-Султане. С этой целью она стала привлекать инвесторов. В результате введения в состав ЖСК новых членов и получения паевых взносов, задержанная собрала от людей значительную сумму, которую фактически присвоила, так как жилой дом не был построен и средств на продолжение строительства не имелось.

Средний размер полученных от граждан и присвоенных денежных средств по подсчетам составляет около двух миллиардов тенге. Обманутые дольщики с коллективным заявлением обратились в Департамент полиции г.Нур-Султана.

За присвоение и растрату вверенного чужого имущества в особо крупном размере в отношении лже-председателя ЖСК в сентябре 2019 года было возбуждено уголовное дело.

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