Гибридный штамм коронавируса нашли во Вьетнаме

Приложение zakon.kz
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Мутировавший вариант имеет признаки британского и индийского вируса.
Новый гибридный штамм коронавируса обнаружили ученые во Вьетнаме, заявил министр здравоохранения страны Нгуен Тхань Лонг. сообщает zakon.kz.
Он обладает высокой скоростью распространения в воздухе и способен быстро передаваться от человека к человеку. Мутировавший вариант имеет признаки британского и индийского вируса.
В Минздраве страны собираются объявить об этой разновидности на мировой генной карте.
Новый штамм с коротким инфекционным циклом стал причиной роста заболеваемости в стране, - сказал Нгуен Тхань Лонга.
Как сообщает издание VnExpress, с начала пандемии во Вьетнаме выявили 6 713 случаев заражения, из которых 3 643 человек заболели за последний месяц. Из-за осложнений, вызванных COVID-19, скончались 47 человек.
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