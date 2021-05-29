Астанчанин избил 13-летнего мальчика

По данному факту возбуждено уголовное дело.

В Нур-Султане мужчину, избивший несовершеннолетнего привлекут к уголовной ответственности, сообщает zakon.kz.

28 мая текущего года в 21:35 часов на канал "102" поступил вызов о том, что во дворе дома по ул. Бараева неизвестный мужчина избил несовершеннолетнего ребенка.

По данному факту установлен и доставлен в полицию 36-летний житель города, который пояснил, что его 10-летняя дочь прибежала домой в крови, рассказав, что во дворе мальчик 13 лет играясь, пнул мячом в ее лицо, сообщили в пресс-службе ДП г.Нур-Султана.

После этого, он вышел на улицу и ударил обидчика дочери. Мальчик был доставлен в больницу и госпитализирован.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Департамент полиции Нур-Султана предупреждает, что подобные действия со стороны взрослых не допустимы. Согласно действующему законодательству, за нарушение прав детей и причинение вреда их здоровью предусмотрена ответственность.

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