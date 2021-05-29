Ержан Бабакумаров поручил усилить работу мониторинговых групп.

В Алматы усилят контроль за участниками проекта ASHYQ на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологических норм, сообщает zakon.kz.

Заместитель акима города Алматы Ержан Бабакумаров в онлайн-формате провел заседание городского штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

Рассмотрен вопрос работы мониторинговых групп по контролю за соблюдением санитарных норм. В Алматы ежедневно работают 40 мониторинговых групп. С начала текущего года соблюдение карантинных мер проверено на около 23 тыс. объектов, из которых свыше 2 тыс. нарушали карантинные ограничения. В отношении 74 злостных нарушителей материалы направлены в специализированные межрайонные административные суды, в 53 случаях приняты решения, в т.ч. деятельность 37 объектов была приостановлена.

Согласно данным Департамента санитарно-эпидемиологического контроля г. Алматы, на сегодняшний день на 17 субъектах МСБ, работающих по ASHYQ, выявлены нарушения ограничительных мер. В этой связи Ержан Бабакумаров поручил усилить контроль за соблюдением карантинных мер, в особенности на объектах, работающих в рамках проекта ASHYQ. На сегодня в Алматы в рамках данного проекта функционируют порядка 1500 субъектов предпринимательства.

В случае выявления фактов нарушений участниками проекта ASHYQ санитарно-эпидемиологических требований мониторинговыми группами будут проведены разъяснительные работы и переданы материалы для принятия мер по привлечению к ответственности. При повторном нарушении субъекты бизнеса будут исключены из списка участников проекта и лишены возможности функционирования на период от двух недель до двух месяцев.

На сегодня мониторинговые группы проверяют соблюдение следующих требований: режим работы, вид мероприятий (запрещены массовые мероприятия), социальное дистанцирование, масочный режим, лимит численности посетителей.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!