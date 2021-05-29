Турецкий футболист выпал из автобуса во время праздничного парада

Его госпитализировали.

Защитник "Коджаэлиспора" Бахри Джан Авджи выпал из автобуса во время празднования выхода команды в первую лигу Турции, сообщает zakon.kz.

Игрока госпитализировали, ему удалось избежать серьезных травм.

Праздничное мероприятие прошло 28 мая. "Коджаэлиспор" одержал победу над "Сакарьяспором" в финальном матче плей-офф за выход в первую лигу Турции со счетом 4:0.

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