Турецкий футболист выпал из автобуса во время праздничного парада

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Его госпитализировали.
Защитник "Коджаэлиспора" Бахри Джан Авджи выпал из автобуса во время празднования выхода команды в первую лигу Турции, сообщает zakon.kz.
Игрока госпитализировали, ему удалось избежать серьезных травм.
Праздничное мероприятие прошло 28 мая. "Коджаэлиспор" одержал победу над "Сакарьяспором" в финальном матче плей-офф за выход в первую лигу Турции со счетом 4:0.
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