Пятеро казахстанцев вышли в финал чемпионата Азии по боксу

С бронзой завершил турнир Сакен Бибосынов.

На чемпионате Азии по боксу в ОАЭ состоялись мужские полуфиналы, сообщает zakon.kz.

Как пишет Olympic.kz, до этого раунда дошли шесть представителей команды Казахстана.

В финале за золотые медали сразятся пять казахстанских боксеров: Даниял Сабит, Абылайхан Жусупов, Абильхан Аманкул, Василий Левит и Камшыбек Кункабаев.

С бронзой завершил турнир Сакен Бибосынов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!