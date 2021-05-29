Пятеро казахстанцев вышли в финал чемпионата Азии по боксу

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
С бронзой завершил турнир Сакен Бибосынов.
На чемпионате Азии по боксу в ОАЭ состоялись мужские полуфиналы, сообщает zakon.kz.
Как пишет Olympic.kz, до этого раунда дошли шесть представителей команды Казахстана.
В финале за золотые медали сразятся пять казахстанских боксеров: Даниял Сабит, Абылайхан Жусупов, Абильхан Аманкул, Василий Левит и Камшыбек Кункабаев.
С бронзой завершил турнир Сакен Бибосынов.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!