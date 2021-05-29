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Остальная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.
Задержан начальник военного госпиталя Семея Дулат Курметов, сообщает zakon.kz.
29 мая правоохранительными органами был задержан начальник военного госпиталя города Семей подполковник медицинской службы Дулат Курметов. Остальная информация в интересах следствия не подлежит разглашению, - сообщил представитель Министерства обороны РК Гани Нусипов.
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