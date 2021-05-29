Двое подростков спасли тонущего ребенка в Актюбинской области

Они сделали ребенку непрямой массаж сердца и искусственную вентиляцию легких.

В Актюбинской области двое подростков спасли тонущего в реке ребенка, сообщает zakon.kz.

28 мая 17-летний студент прогуливался по берегу реки Каргалы и увидел ребенка, который тонет. Парень, не раздумывая, бросился в воду, проплыв более 2 метров от берега, достал мальчика. Приплыв на берег, он положил мальчика на землю и к нему на помощь пришел 15-летний ученик Бимырза, который прибежал на место, услышав крики о помощи. Ребята сделали непрямой массаж сердца и искусственную вентиляцию легких. Вскоре прибыла карета скорой помощи, мальчика передали врачам. пресс-служба ДЧС Актюбинской области

Как уточнили в ведомстве, в настоящее время ребенок находится в областной детской больнице.

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