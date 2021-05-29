Двое погибли, шестеро пострадали - несчастный случай произошел в Чарынском каньоне

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Произошел грязе-селевой выброс по нижней части Чарынского каньона.
Несчастный случай произошел в Чарынском каньоне, сообщает zakon.kz.
29 мая в 13:35 в ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что произошел грязе-селевой выброс по нижней части Чарынского каньона в Уйгурском районе Алматинской области, в результате чего пострадали шесть человек и погибли - два, из них один несовершеннолетний, один человек пропал без вести. Пострадавшим людям оказана экстренно-медицинская помощь, по без вести пропавшему организованы поисково-спасательные работы. официальный представитель МЧС РК Талгат Уали
По его словам, грязе-селевой выброс произошел в связи с резким изменением погодных условий (кратковременный сильный ливневый дождь с градом продолжительностью около 15 минут).
На месте работают: ДЧС Алматинской области (31 сотрудник и восемь единиц техники), четыре кареты скорой медицинской помощи (шесть работников), МИО и сотрудники полиции. Более подробная информация уточняется, - добавил Уали.
В ДЧС Алматинской области создан оперативный штаб, организована работа горячей линии психологической поддержки по телефонам 8 (7282) 22-02-13, 22-02-18.
МЧС напоминает правила безопасности в туристических поездках:
- Не следует совершать переходы при плохой видимости (туман) или в темное время суток. Выясните прогноз погоды перед выходом на маршрут.
- Перед началом движения следует тщательно оценить возможные опасности, учитывая погодные условия и вероятность препятствий. При ухудшении погоды спускайтесь вниз, а не поднимайтесь вверх.
- На горных маршрутах внимательно следите за дорогой и смотрите под ноги, особенно после дождя.
- Не забирайтесь на крутые склоны в целях исключения травматизма.
- Не допускайте перегрева, переохлаждения организма.
- Если Вы берете с собой в горы детей, помните об ответственности за них, не оставляйте их без присмотра и внимания.
- Имейте с собой достаточный запас воды. Возьмите с собой ориентиры на местности (компас).
- Если вы путешествуете в группе или компании друзей – лучше держаться вместе. Обязательно иметь при себе медицинскую аптечку с необходимым запасом лекарственных препаратов. Темп движения определяется по слабейшему в группе.
- Для первого похода по незнакомому маршруту желательно найти в попутчики того, кто уже по нему ходил, или постараться заранее найти об этом маршруте информацию. Никогда не ходите в горы по незнакомому маршруту без проводника.
- В горах можно заблудиться, набрести на опасное дикое животное, упасть в обрыв. Зимой в горах могут случиться снежные лавины, летом - обвалы камней.
Если вы отправляетесь на несколько дней, то запишите в свои мобильные телефоны номер в подразделениях МЧС РК по номеру - 112, который работает в круглосуточном режиме.
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