Спецпроект: заводы Казахстана

Завод "АгромашХолдинг KZ" крупнейший производитель сельскохозяйственной техники в Казахстане, применяющий операции по сварке, окраске, литью и сборке.

В 2020 году завод "АгромашХолдинг KZ" выпустил порядка 700 единиц техники, сообщает zakon.kz.

Завод "АгромашХолдинг KZ" крупнейший производитель сельскохозяйственной техники в Казахстане, применяющий операции по сварке, окраске, литью и сборке. Он находится в Костанае. Численность сотрудников составляет свыше 600 человек. Общая производственная площадь предприятия – 35 тыс. кв. м.

"АгромашХолдинг KZ" отечественное промышленное предприятие, производящее зерноуборочные и кормоуборочные комбайны, тракторы, сеялки, бороны и прочие комплектующие для сельскохозяйственной техники. Здесь присутствует такая техника, как тракторы "LOVOL", комбайны "ESSIL" и сеялки "Алтын Дән".

В этом году "SDF Group" и АО "АгромашХолдинг KZ" планируют создать совместное производство сельскохозяйственной техники торговой марки "DEUTZ-FAHR" на территории Казахстана.

Совместную работу "АгромашХолдинг KZ" в рамках проекта также начал с такими мировыми компаниями как, "PÖTTINGER" и ПКФ "Луидор".

Сайт zakon.kz в новом проекте будет публиковать краткое описание действующих передовых заводов Казахстана.

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