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Актеру уже вручили партийный билет.
Голливудский актер Стивен Сигал официально вступил в партию "Справедливая Россия - За правду", передает zakon.kz.
Как сообщает РИА Новости, актеру уже вручили партийный билет. Это произошло на заседании палаты депутатов объединенной партии в субботу, 29 мая.
Фото: РИА Новости
Ранее голливудский актер был членом партии "За правду", теперь вместе с командой Захара Прилепина он присоединился к "Справедливой России - За правду".
Актер продолжит заниматься вопросами экологии, особенно борьбой против загрязнения природы, - рассказали ранее в партийной пресс-службе.
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