Видео опубликовано на официальной странице IIHF в Instagram.

Международная федерация хоккея (IIHF) восхитилась комбинацией сборной Казахстана в матче с Италией на чемпионате мира 2021 года, передает zakon.kz.

Как сообщает sports.kz, IIHF на своей официальной странице в Instagram опубликовала видео первого гола казахстанцев в матче с итальянцами и восхитилась крутой комбинацией.

Тики-така, как играет Казахстан! 1:0 в начале матча в большинстве! - говорится в сообщении IIHF.

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