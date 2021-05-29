В Алматы продолжают выявлять нарушителей карантина

С нарушителями проведены беседы, а в отношении владельцев увеселительных заведений будут составлены административные протоколы.

В Алматы за прошедшие сутки выявлено 12 нарушений карантинных мер, сообщает zakon.kz.

Ежедневно 40 мониторинговых групп Алматы проверяют общепиты, компьютерные клубы, караоке и магазины. Всего в ночь с 28 на 29 мая в городе выявлено 12 нарушений установленных ограничений. пресс-служба акимата Алматы

Как сообщили проверяющие, четыре нарушения выявлены в Алмалинском районе, по три в Ауэзовском и Бостандыкском, и два нарушения в Медеуском районе.

Из общего числа выявленных: восемь объектов относятся к ресторанам, кафе и магазинам, один компьютерный клуб, один караоке-клуб и два ночных клуба. Всего в управления полиции районов доставлено 10 человек.

Представители мониторинговой группы сообщили, что в двух ночных клубах Медеуского района Bacha и "Френдли" выявлены нарушения. В каждом заведении находились по 60 посетителей. С нарушителями карантина проведены беседы, а вот в отношении владельцев увеселительных заведений будут составлены административные протоколы.

Работа по выявлению нарушений карантина продолжится и в эти выходные. Населению необходимо со всей серьезностью отнестись к соблюдению режима карантина: избегать места массового скопления людей, не игнорировать масочный режим и социальное дистанцирование. пресс-служба акимата Алматы

Кроме того, мониторинговые группы будут проверять объекты, работающие по проекту Ashyq, на предмет соблюдения ими санитарно-эпидемиологических норм.

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