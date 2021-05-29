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ООН призывает отказаться от угля

Фото: regnum.ru/pixabay.com 29 мая 2021, 20:23

По словам генсека организации, следует вкладывать средства в возобновляемые источники энергии.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал мировых лидеров отказаться от инвестиций в угольную промышленность, передает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.

С таким призывом, как сообщает Bloomberg, он выступил на Международном финансовом форуме в Пекине.

Следует вкладывать средства в возобновляемые источники энергии, что приведет к постепенному отказу от использования угля. Антониу Гутерриш

Генсек ООН напомнил, что Южная Корея взяла на себя обязательства прекратить финансирование угольных станций за рубежом, и выразил надежду, что страны G7 и другие лидеры последуют этому примеру.

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