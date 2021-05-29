Появилось видео из раздевалки сборной Казахстана после разгромной победы над Италией

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Видео опубликовала Федерация хоккея Казахстана.
В Сети появилось видео из раздевалки сборной Казахстана по хоккею, которая разгромила сборную Италию со счетом 11:3, сообщает zakon.kz.
Читайте также: Сборная Казахстана разгромила итальянцев на ЧМ по хоккею
А в раздевалке сборной Казахстана празднуют победу! - говорится в сообщении Федерации хоккея Казахстана, опубликованной на ее официальной странице в Instagram.
Читайте также: ЧМ по хоккею: Юрий Михайлис раскрыл секрет рекордного счета над Италией
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!