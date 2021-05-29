Пропавших в горах Туркестанской области студентов ищут с помощью беспилотников

Облет будет проводиться в темное время суток и до рассвета.

Дополнительную информацию о проводимых поисково-спасательных работах в Толебийском районе Туркестанской области предоставили спасатели, сообщает zakon.kz.

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По данным пресс-службы ДЧС Туркестанской области, 29 мая в 17:00 для провидения аэровизуального облета в местах поисково-спасательных работ дополнительно используют БПЛА (беспилотный летательный аппарат) Supercam, который оборудован тепловизором.

Специалистами​ ТОО "Kaz UAV" (с помощью БПЛА - прим. ред.) будет проводиться облет в темное время суток и до рассвета. пресс-служба ДЧС Туркестанской области

Задействованы: пять специалистов ТОО "Kaz UAV" и два работника ОСО ДЧС.

В ведомстве напомнили, что ДЧС Туркестанской области с 25 мая задействовала два дрона, но их используют в дневное время.

Сообщение о пропаже семи человек на территории Сайрам-Угамского государственного национального природного парка Толебийского района на пульт 112 поступило 25 мая 2021 года в 18:30. 21 мая туристы пешком направились в ущелье "Сары-Айгыр" и должны были вернуться 24 мая, но пропали. Их поисками занимается множество человек, привлечены вертолет и квадрокоптеры.

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28 мая троих нашли. Как рассказали спасенные, три дня назад они разделились на три группы. Четверо ушли вниз по ущелью Угам.

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