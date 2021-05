Что нельзя есть мужчинам после 40 лет

Мужчинам старше 40 стоит исключить газировку, алкоголь, соки, мясо.

Издание Eat This, Not That подготовило список продуктов, которые стоит исключить мужчинам старше 40 лет.

Маргарин

Этот продукт содержит насыщенные жиры, из-за которых образуются холестериновые бляшки на стенах сосудов. Кроме того, во многих пачках маргарина можно обнаружить пропиленгликоль – это такое искусственное соединение, которое повышает уровень холестерина и провоцирует набор веса. Лучше заменить маргарин обычным сливочным маслом или вовсе перейти на растительные – оливковое первого отжима или кокосовое масло.

Искусственные подсластители

Сахар – белый яд. Но что делать тем, кто жить не может без сладкого? Для этого существуют искусственные подсластители, однако, как утверждают ученые, они могут оказаться куда опаснее сахара. Такие распространенные заменители как аспартам, сукралоза или ствеиозид провоцируют набор веса, диабет и другие заболевания. Лучше заменить их кленовым сиропом, медом или яблочным сиропом.

Газировка

Заменять содовой воду – не лучшая идея. Эти сладкие напитки содержат токсические вещества. Согласно исследованию 2014 года, содержащийся в них 4-метилимидазол (4-MEI) может увеличить риск развития рака.

Пищевые красители

Их добавляют в выпечку, конфеты и многие другие обработанные продукты. Несмотря на то, что искусственные пищевые красители допускаются для использования производителями, в них могут содержаться опасные канцерогены. Лучше всего заменить на природные пищевые красители – из свекольного сока или сока зелени.

Алкоголь

Медики советуют сократить употребление алкоголя уже после 30 лет. Лимит составляет не более двух порций в день.

Фруктовые соки

Эти, казалось бы, полезные напитки, на самом деле наполнены фруктозой – природным сахаром. Выпивая каждый день сок в больших порциях можно не только не похудеть, но и набрать килограммы в области живота. Такой жир называется висцеральным и способен спровоцировать заболевания сердечно-сосудистой системы, диабет и другие заболевания, связанные с нарушением метаболизма.

Сладкая выпечка

Безусловно, иногда можно порадовать себя небольшим десертом, но мужчинам после 40 советуют ограничивать потребление сладкого. Такая выпечка не только прибавляет килограммов, но и сказывается на качестве кожи, провоцируя появление морщин.

Мясо

Обработанное мясо содержит много нитратов и консервантов. Они нарушают пищеварение, провоцируя вздутие. Также стоит сократить количество употребляемого мяса, приготовленного на углях. Из-за высоких температур во время приготовления на открытом огне в продукте образуются гетероциклические амины (ГКА) и полициклические ароматические углеводороды (ПАУ).

Обезжиренные продукты

Обезжиренная молочная продукция или соусы кажутся хорошей идеей для тех, кто хочет похудеть. Однако на самом деле они плохо справляются с удовлетворением потребности в еде и после них хочется есть еще.

