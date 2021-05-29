Несчастный случай на Чарыне - появилось видео грязе-селевого выброса

Видео, снятое очевидцами с места происшествия, опубликовал официальный представитель МЧС РК Талгат Уали.

29 мая на Чарынском каньоне произошел несчастный случай, в результате которого двое погибли, шестеро пострадали, а один пропал без вести, сообщает zakon.kz.

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Видео, снятое очевидцами с места происшествия, опубликовал официальный представитель МЧС РК Талгат Уали.

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