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Несчастный случай на Чарыне - появилось видео грязе-селевого выброса

Фото: кадры из видео 29 мая 2021, 22:09

Видео, снятое очевидцами с места происшествия, опубликовал официальный представитель МЧС РК Талгат Уали.

29 мая на Чарынском каньоне произошел несчастный случай, в результате которого двое погибли, шестеро пострадали, а один пропал без вести, сообщает zakon.kz.

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Видео, снятое очевидцами с места происшествия, опубликовал официальный представитель МЧС РК Талгат Уали.

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