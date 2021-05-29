Покойного Олега Табакова обвинили в сексуальных домогательствах

В этом актера обвинила его бывшая студентка Елена Антоненко.

Покойного советского и российского актера и режиссер театра и кино Олега Табакова обвинили в сексуальных домогательствах, передает zakon.kz.

Как сообщает kp.ru, скандальные признания актрисы Елены Прокловой о том, как она 15-летней подверглась насилию со стороны знаменитого актера (в котором многие узнали Олега Табакова) продолжают бурно обсуждаться. Ее откровения вызвали волну воспоминаний среди других актрис.

Понятно, о ком речь. Это был не единичный случай, когда Табаков домогался молоденьких девочек. Те, кто от него зависел и хотел сделать карьеру, были согласны на многое. Если не делали по его, он мог сломать карьеру. Отчасти, я от него пострадала. Была у него на хорошем счету на курсе, а при поступлении во МХАТ он мне сказал: "Я ничего делать не буду, просто покажи мне свою сисечку". И я убежала оскорбленная. У нас на курсе все считали, что у него был роман с нашей сокурсницей, 16-летней Олей Т. Возможно, история, схожая с Прокловой. Но Оля поступила смело - в отместку Олегу Павловичу начала встречаться с его сыном Антоном. И за это отвергнутый Табаков отчислил талантливую девочку с формулировкой "за профнепригодность". бывшая студентка Табакова, уехавшая в Америку актриса Елена Антоненко

Олег Табаков скончался в марте 2018 года в Москве.

Табаков несколько месяцев находился в больнице. В конце декабря 2017 года актера ввели в искусственную кому для того, чтобы снять нагрузку с внутренних органов. Вскоре артист пришел в себя, но никого не узнавал. В январе 2018 года артиста подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Актера госпитализировали в отделение реанимации Городской клинической больницы имени Пирогова в конце ноября 2017 года.

Табаков известен по картинам "Война и мир", "Семнадцать мгновений весны", "Двенадцать стульев", "Д'Артаньян и три мушкетера", "Несколько дней из жизни Обломова", "Москва слезам не верит".

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