Путин и Лукашенко совершили морскую прогулку

Этой прогулкой главы двух государств завершили двухдневные переговоры.

Президент РФ Владимир Путин совершил морскую прогулку со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко, передает zakon.kz.

Как сообщает РИА Новости, этой прогулкой главы двух государств завершили двухдневные переговоры.

Компанию Лукашенко составил его сын Николай. Они оба приплыли на судно в Черном море, где их встретил Путин. Он показал гостям корабль и предложил обед.

Путин и Лукашенко все еще продолжали общаться во время морской прогулки на палубе. После встречи в неформальной обстановке они тепло попрощались друг с другом.

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