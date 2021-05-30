Мужчина спрыгнул с моста в Уральске

Инцидент произошел в городском парке культуры и отдыха.

Мужчина спрыгнул с пешеходного моста в парке Уральска, передает zakon.kz.

По данным портала "Мой город", инцидент произошел 29 мая около 20:00 в городском парке культуры и отдыха.

При патрулировании реки Чаган спасатели заметили тонущего человека. Сотрудники оперативно-спасательного отряда ДЧС ЗКО спасли мужчину. Он был в состоянии алкогольного опьянения и спрыгнул с пешеходного моста. Им оказался 46-летний житель Уральска, спасатели передали его сотрудникам полиции. пресс-служба ДЧС ЗКО

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