ЧМ-2021: назван самый грубый хоккеист сборной Казахстана

Им стал Виктор Сведберг.

Назван самый грубый хоккеист сборной Казахстана на чемпионате мира 2021 года, передает zakon.kz.

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Как сообщает sport.kz, Международная федерация хоккея (IIHF) обновила статистику штрафов и озвучила рейтинг самых грубых игроков ЧМ в Латвии.

Так, согласно статистике IIHF, самыми грубыми стали хоккеисты сборной Словакии Кристиан Поспишил и Мирослав Росандич, которые набрали по 27 минут штрафа на каждого, и это за четыре игры. Третьим в списке идет Йонас Мюлер, у которого 25 минут на скамейке штрафников за четыре матча, при 6:15 минут в среднем за игру.

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Самым же грубым в составе сборной Казахстана стал шведский защитник Виктор Сведберг (17-я строчка), на его счету шесть минут штрафа в пяти играх на турнире. Он оставляет свою команду в меньшинстве в среднем на одну минуту и двенадцать секунд в каждой встрече.

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