Жареные блюда доставит в космос китайская ракета

В меню включены такие известные жареные блюда, как тертая свинина с чесночным соусом и курица "Кунг Пао".

Китайская ракета доставит на новую станцию жареные блюда, передает zakon.kz.

Как сообщает "Профиль", в субботу, 29 мая, Китай успешно запустил грузовую ракету, чтобы пополнить запасы основного модуля строящейся космической орбитальной станции. Поставки включают традиционную кухню, будущий экипаж сможет даже полакомиться жареными блюдами.

В меню, по сообщениям китайских СМИ, включены известные жареные китайские блюда, такие как тертая свинина с чесночным соусом и курица "Кунг Пао".

(Китай - прим. ред.) планирует превратить космическую станцию ​​в космическую лабораторию государственного уровня, поддерживающую длительное пребывание космонавтов и крупномасштабные научные, технологические и прикладные эксперименты. главный разработчик пилотируемой программы Чжоу Цзяньпин

Базовый модуль станции включает в себя приборно-агрегатный отсек, жилой модуль, стыковочный отсек. В жилом модуле установлены: кухня, туалет, средства связи, компьютерная техника.

В июне планируется запустить в космос при помощи ракеты "Чанчжэн-2-эф" пилотируемый корабль "Шэньчжоу-12" с тремя космонавтами. После стыковки с модулем "Тяньхэ" станция станет обитаемой. Монтаж всех узлов на станции займет около года. Планируется осуществить по меньшей мере 11 запусков. Они включают в себя доставку на орбиту базового и двух лабораторных модулей, а также запуск четырех грузовых кораблей и четырех пилотируемых экспедиций с космонавтами.

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