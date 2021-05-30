Хабиб отказался организовать бой Емельяненко и Джигана

Нам абсолютно неинтересен такой бой как организаторам, - заявил Нурмагомедов.

Бывший обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов отказался организовать поединок между бойцом смешанного стиля Александром Емельяненко и рэпером Денисом Устименко-Вайнштейном (Джиганом), передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Ранее Емельяненко и Джиган заявляли о желании провести поединок. На данный момент не утверждено, по каким правилам пройдет бой.

Нам абсолютно неинтересен такой бой как организаторам. Мы не двигаемся в этом направлении. А со стороны можно посмотреть, - заявил Нурмагомедов журналистам.

Хабиб Нурмагомедов является владельцем лиги Eagle Fighting Championship (EFC), которая проводит турниры по смешанным единоборствам.

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