Лига чемпионов УЕФА: "Челси" обыграл в финале "Манчестер Сити"

Счет 1:0.

В ночь на 30 мая состоялся финал Лиги чемпионов, в котором встретились два английских футбольных клуба - "Манчестер Сити" и "Челси", сообщает zakon.kz.

Решающий матч сезона 2020/21 прошел на стадионе "Драгау" в Порту и начался в 01:00 по времени Нур-Султана.

В первом тайме счет был открыт подопечными Томаса Тухеля - полузащитником "Челси" Кай Хаверцом на 42-й минуте. Кстати, его гол в ворота "Манчестер Сити" стал первым для него в ЛЧ за 20 матчей.

Во втором тайме подопечным Хосепа Гвардиолы не удалось-таки сравнять счет и перевести игру в овертайм.

По окончанию второго тайма судьи дали дополнительные семь минут к основному времени матча, но игрокам "Манчестер Сити" не удалось сравнять счет.

Счет матча 1:0 в пользу "Челси".

Таким образом, победителем Лиги чемпионов сезона 2020/21 стал "Челси".

Фото: ©Matthew Ashton-AMA/Contributor/Getty Images Sport/Gettyimage

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