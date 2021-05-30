Евросоюз предложил США ответить на "враждебные" действия России

По данным Bloomberg, совместное заявление Брюсселя и Вашингтона будет принято на саммите, который состоится за день до встречи Путина и Байдена.

В Евросоюзе подготовили проект совместной с США резолюции о "решительном ответе" на "модель негативного поведения" России, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Ее могут принять на совместном саммите ЕС–США 15 июня в Брюсселе.

Мы едины в нашем принципиальном подходе к России, и мы решительно ответим на ее повторяющуюся модель негативного поведения и враждебных действий, – говорится в проекте документа.

Выдержки из него приводит агентство Bloomberg. По данным американских журналистов, Евросоюз предлагает США совместно выступить против "репрессий России" в отношении оппозиции.

По данным СМИ, на саммите, который состоится в Брюсселе за день до встречи президента России Владимира Путина с президентом США Джо Байденом, ЕС и Вашингтон заявят, что выступают против "репрессий России в отношении гражданского общества, оппозиции и независимых средств массовой информации". Также предполагается, что они усилят экономическое сотрудничество и объявят о противостоянии Китаю.

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