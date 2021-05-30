Один человек погиб при крушении самолета в Техасе

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Самолет PZL-104 Wilga разбился в городе Пэрленд.
Один человек погиб и один получил ранения в результате крушения легкомоторного самолета в американском штате Техас, сообщает zakon.kz со ссылкой на Риа Новости.
Об этом сообщает телеканал ABC13 со ссылкой на власти.
По данным канала, самолет PZL-104 Wilga разбился в городе Пэрленд. На борту находились два человека, выжившая при крушении женщина сломала руку.
Причины крушения неизвестны. Федеральное управление гражданской авиации (FAA) и Национальный совет США по безопасности на транспорте (NTSB) проведут расследование инцидента.
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