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Опубликованы ежесуточные данные о заболевших КВИ в Казахстане

Фото: РБК 30 мая 2021, 08:00

За прошедшие сутки зарегистрировано 1 549 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 29 мая 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1 549 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтвержден 385 144 случая, из них:

  • в городе Нур-Султан – 216,
  • в городе Алматы – 238,
  • в городе Шымкенте – 49,
  • в Акмолинской области – 100,
  • в Актюбинской области – 52,
  • в Алматинской области – 76,
  • в Атырауской области – 64,
  • в ВКО – 87,
  • в Жамбылской области – 30,
  • в ЗКО – 90,
  • в Карагандинской области – 310,
  • в Костанайской области – 41,
  • в Кызылординской области – 17,
  • в Мангистауской области – 52,
  • в Павлодарской области – 80,
  • в СКО – 25,
  • в Туркестанской области – 22.⠀
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 2 459 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

  • в городе Нур-Султане - 670,
  • в городе Алматы - 333,
  • в городе Шымкенте - 279,
  • в Акмолинской области - 212,
  • в Актюбинской области - 0,
  • в Алматинской области - 102,
  • в Атырауской области - 145,
  • в ВКО - 84,
  • в Жамбылской области - 10,
  • в ЗКО - 89,
  • в Карагандинской области - 318,
  • в Костанайской области - 19,
  • в Кызылординской области – 26,
  • в Мангыстауской области - 51,
  • в Павлодарской области - 70,
  • в СКО - 16,
  • в Туркестанской области - 35.

Всего в стране выздоровело 353 545 человек от COVID-19

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