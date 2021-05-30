Опубликованы ежесуточные данные о заболевших КВИ в Казахстане

За прошедшие сутки зарегистрировано 1 549 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 29 мая 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1 549 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтвержден 385 144 случая, из них:

в городе Нур-Султан – 216,

в городе Алматы – 238,

в городе Шымкенте – 49,

в Акмолинской области – 100,

в Актюбинской области – 52,

в Алматинской области – 76,

в Атырауской области – 64,

в ВКО – 87,

в Жамбылской области – 30,

в ЗКО – 90,

в Карагандинской области – 310,

в Костанайской области – 41,

в Кызылординской области – 17,

в Мангистауской области – 52,

в Павлодарской области – 80,

в СКО – 25,

в Туркестанской области – 22.⠀

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 2 459 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султане - 670,

в городе Алматы - 333,

в городе Шымкенте - 279,

в Акмолинской области - 212,

в Актюбинской области - 0,

в Алматинской области - 102,

в Атырауской области - 145,

в ВКО - 84,

в Жамбылской области - 10,

в ЗКО - 89,

в Карагандинской области - 318,

в Костанайской области - 19,

в Кызылординской области – 26,

в Мангыстауской области - 51,

в Павлодарской области - 70,

в СКО - 16,

в Туркестанской области - 35.

Всего в стране выздоровело 353 545 человек от COVID-19

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