Опубликованы ежесуточные данные о заболевших КВИ в Казахстане

За прошедшие сутки зарегистрировано 1 549 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 29 мая 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 1 549 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтвержден 385 144 случая, из них:
- в городе Нур-Султан – 216,
- в городе Алматы – 238,
- в городе Шымкенте – 49,
- в Акмолинской области – 100,
- в Актюбинской области – 52,
- в Алматинской области – 76,
- в Атырауской области – 64,
- в ВКО – 87,
- в Жамбылской области – 30,
- в ЗКО – 90,
- в Карагандинской области – 310,
- в Костанайской области – 41,
- в Кызылординской области – 17,
- в Мангистауской области – 52,
- в Павлодарской области – 80,
- в СКО – 25,
- в Туркестанской области – 22.⠀
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 2 459 человек выздоровели от коронавирусной инфекции
- в городе Нур-Султане - 670,
- в городе Алматы - 333,
- в городе Шымкенте - 279,
- в Акмолинской области - 212,
- в Актюбинской области - 0,
- в Алматинской области - 102,
- в Атырауской области - 145,
- в ВКО - 84,
- в Жамбылской области - 10,
- в ЗКО - 89,
- в Карагандинской области - 318,
- в Костанайской области - 19,
- в Кызылординской области – 26,
- в Мангыстауской области - 51,
- в Павлодарской области - 70,
- в СКО - 16,
- в Туркестанской области - 35.
Всего в стране выздоровело 353 545 человек от COVID-19
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