Сход селя в Чарыне: пропавшую без вести школьницу нашли живой

Ранее в результате происшествия погибли двое, шестеро пострадали.

На Чарынском каньоне 29 мая произошел грязе-селевой выброс, в результате которого пропала 11-летняя школьница, сообщает zakon.kz.

30 мая 2021 года в 9:34 при проведении наземных поисково-спасательных работ методом визуального осмотра береговой линии вдоль реки "Чарын" работником ГННП "Чарынский каньон" был обнаружен девочка 2010 г.р. Она находилась на левом берегу реки Чарын в 3-4 км от места происшествия (высота каньона составляет от 800 м до 1500 м, береговая линия на данном участке вдоль реки скальная порода и труднопроходимые места), - говорится в сообщении МЧС.

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Как сообщил официальный представитель МЧС Талгат Уали, в данное время спасателями РОСО и ОСО ДЧС Алматинской области оказывается первая доврачебная медицинская помощь (предварительно получила ушибы и ссадины, состояние стабильное средней тяжести).

В настоящее время решается вопрос по транспортировке пострадавшей с использованием авиационной техники АО "Казавиаспас" в медицинское учреждение г.Алматы для оказания квалифицированной медицинской помощи.

В поисково- спасательных работах задействованы силы и средства ДЧС (35 сотрудников и 1 плавсредство, 1 кинологический расчет и 10 ед. техники), РОП (20 сотрудников и 4 ед. техники), РОСО г. Алматы (11 спасателей и 3 кинологических расчета и 1 ед. техники), ГНПП "Чарынский каньон" (20 работников и 3 ед. техники), МИО (5 чел. 1 ед. техники).

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