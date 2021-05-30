Пожар на нефтеперерабатывающем заводе произошел в США. Видео

Причины пожара на заводе пока не установлены.

Пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе в американском штате Западная Виргиния, пострадавших нет, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Об этом сообщил местный телеканал WTOV9.

Шериф округа Хэнкок заявил телеканалу, что ситуацию удалось взять под контроль, пожар был потушен. Он отметил, что в результате инцидента никто не пострадал.

Причины пожара на заводе пока не установлены.

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Вечером 29 мая поступили сообщения о взрыве и пожаре на заводе компании Ergon.

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