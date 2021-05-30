В Индонезии загорелся паром с 200 пассажирами

Судно загорелось у островов Сула, провинция Северное Малуку.

29 мая в Индонезии полностью сгорел паром, на борту которого было почти 200 человек, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Судно загорелось у островов Сула, провинция Северное Малуку.

Все люди, которые находились на борту, были спасены и доставлены на ближайший остров, - приводит агентство слова главы отдела по ЧС управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Ахмад Сангаджи.

На место происшествия прибыли спасатели и волонтеры.

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