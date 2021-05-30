В управлении образования прокомментировали инцидент со школьниками в Чарыне

Экскурсия была организована отдельными лицами и не связана с основной деятельностью школы.

29 мая Чарынском каньоне произошел грязе-селевой выброс, который привел к трагическим последствиям, сообщает zakon.kz.

К огромному сожалению, среди отправившихся на экскурсию были 8 школьников - учащихся гимназии №199 г.Алматы. Их сопровождали 5 родителей учеников и 3 учителей, сообщили в управлении образования города Алматы.

В результате случившегося погибла ученица и учитель профильных предметов. На месте происшествия проводились поисковые работы еще одной ученицы, она найдена и направлена в больницу.

Детям и пострадавшим оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Данная поездка не была согласована с администрацией школы ввиду каникулярного периода. Управлением образования изучаются обстоятельства произошедшего. Выражаем искренние соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим.

Отмечается, что данная экскурсия была организована отдельными лицами и не связана с основной деятельностью школы. Семьям погибших будет оказана необходимая помощь, в том числе материальная. Управлением образования изучаются обстоятельства произошедшего, о принятых мерах будет сообщено дополнительно.

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