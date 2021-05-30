Массовое скопление фур на казахстанских трассах прокомментировали в "КазАвтоЖоле"

Казахстанские дальнобойщики не согласны с введением платы за проезд на дорогах республиканского значения.

30 мая на казахстанских трассах образовалось массовое скопление фур, сообщает zakon.kz.

Причина - введение платы за проезд на дорогах республиканского значения, с чем не согласны казахстанские дальнобойщики.

Видео распространили в различных Instagram-пабликах.

В "КазАвтоЖоле" сообщили, что в воскресенье, 30 мая, вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Берик Камалиев, председатель правления АО "НК "КазАвтоЖол" Аскар Муратулы, представители НПП "Атамекен" и союза транспортников Kazlogistics встретились с водителями дальнего следования.

В ходе встречи обсуждался вопрос внедрения системы взимания платы в рамках реализации государственной программы инфраструктурного развития "Нурлы Жол". Водители дальнего следования озвучили свои мнения о решении внедрения платности и поделились предложениями. Министерство и АО "НК "КазАвтоЖол" готовы рассмотреть все поступившие запросы. В течении семи дней общественные ассоциации будут собирать предложения от всех заинтересованных участников дорожного движения. После завершения сборов предложении будут рассмотрены проекты приказов о вводе платных дорог с определением ставок платы и сроков ввода платной системы. пресс-служба АО "НК "КазАвтоЖол"

В нацкомпании напомнили, что в текущем году планируется внедрение системы взимания платы на 5,8 тыс. км автодорог республиканского значения. Согласно действующему законодательству, легковой транспорт оплачивает только за автодороги І технической категории.

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