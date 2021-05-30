ЧП на Чарыне: школьница рассказала, как она спаслась

Она забралась на скалу, как скалолаз, и ждала помощи.

29 мая на Чарынском каньоне произошел грязе-селевой выброс, в результате которого погибли двое, шестеро пострадали и 11-летняя школьница пропала без вести, сообщает zakon.kz.

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29 мая вечером стало известно, что на экскурсии были школьники.

30 мая пропавшую без вести школьницу спасатели нашли живой.

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По словам 11-летней девочки, когда начался дождь, они с одноклассниками спрятались.

Потом пошел град. Начала скапливаться вода. Потом мы все держались за камень, но он не удержал нас всех. Я отпустила камень, и просто свободно лежала, - рассказала она.

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Ей задали вопрос: "Тебя унесла вода?"

Ну, похоже. Я точно не знаю, я не открывала глаза. (...) Потом я лежала свободно, после схватилась за один край камня и забралась на него. (...) Там есть берег, я на него (скалу - прим. ред.) и забралась, как скалолаз, - ответила 11-летняя школьница.

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Отец девочки выразил благодарность за ее спасение.

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