Ночуют в горах: пятые сутки ищут двух туристов, пропавших в Туркестанской области

Их надеются найти живыми.

Полицейские и спасатели продолжают поиски оставшихся двух туристов, которые пропали в горах Туркестанской области, сообщает zakon.kz.

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Уже пятые сутки подряд, разделившись на шесть мобильных групп в шести направлениях, спасательные отряды метр за метром проверяют ущелья, а их здесь около 200 и берег горной реки Угам, где накануне обнаружили тела двух молодых людей. Ночуют они в горах. Ими уже за эти дни проверено пешим ходом 40 тыс. га земли территории госнацпарка. пресс-служба ДП Туркестанской области

По данным ведомства, в поисках оставшихся двух туристов вертолет облетел весь Сайрамо-Угамский госнацпарк - 149 тыс. га.

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Несмотря на сложные погодные условия, полицейские, спасатели, пограничники, работники парка ни на минуту не прекращают поиски в надежде найти двух оставшихся пропавших туристов живыми. пресс-служба ДП Туркестанской области

Сообщение о пропаже семи человек на территории Сайрам-Угамского государственного национального природного парка Толебийского района на пульт 112 поступило 25 мая 2021 года в 18:30. 21 мая туристы пешком направились в ущелье "Сары-Айгыр" и должны были вернуться 24 мая, но пропали. Их поисками занимается множество человек, привлечены вертолет и квадрокоптеры.

28 мая троих нашли. Как рассказали спасенные, три дня назад они разделились на три группы. Четверо ушли вниз по ущелью Угам.

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29 мая на реке Угам были найдены тела двух пропавших туристов.

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