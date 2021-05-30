Мужчина открыл стрельбу по прохожим в Екатеринбурге, есть пострадавшие

По предварительной на данный момент информации, стрельбу открыл бывший сотрудник полиции.

В Екатеринбурге мужчина открыл стрельбу по прохожим, есть пострадавшие, передает zakon.kz.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона, это произошло в микрорайоне Химмаш Екатеринбурга.

Мужчина открыл стрельбу, есть пострадавшие. Он сделал минимум 10 выстрелов. источник в правоохранительных органах

В результате стрельбы ранения получили девочка и сотрудник Росгвардии, который прибыл на вызов. Сейчас на место происшествия стягиваются сотрудники силовых структур и оперативных служб, в том числе специальный отряд быстрого реагирования (СОБР) Росгвардии. Стрелявший никаких требований не выдвигает.

По предварительной на данный момент информации, стрельбу открыл бывший сотрудник полиции. Предположительно, он стреляет из охотничьего ружья, зарегистрированного на него. Пока не задержан. источник в правоохранительных органах

Собеседник агентства не исключил, что стрелявший находится в состоянии опьянения. Жителей дома, откуда ведется стрельба, эвакуируют. Территория вокруг дома оцеплена.

Комментариями пресс-службы ГУ МВД по региону ТАСС пока не располагает.

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