Ощущение недосыпа с утра может свидетельствовать о слип-апноэ (обструктивное апноэ сна) – оно приводит к тяжелым заболеваниям и увеличивает риск смерти.

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, признаком какой опасной болезни может быть недосып, передает zakon.kz со ссылкой на "Профиль".

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Чувство "разбитости" после сна, как заявил врач, может говорить о наличии опасной болезни.

Ощущение недосыпа с утра, по словам Мясникова, может свидетельствовать о слип-апноэ (обструктивное апноэ сна) – оно приводит к тяжелым заболеваниям и увеличивает риск смерти.

Человек ночью лежит, храпит, мышцы мягкого неба ослаблены, ткани мягкого неба западают и перекрывают вам вход в дыхательное горло. И вот, вы храпите, потом вы замираете на несколько секунд, а потом жуткий всхрап! - пояснил врач в эфире телеканала "Россия-1".

Он добавил, что для диагностирования синдрома нужно обращаться к врачу-сомнологу.

По словам специалиста, при подтверждении диагноза пациенту назначается индивидуальное лечение, включая сипап-терапию – аппаратное лечение нарушений дыхания во время сна.

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