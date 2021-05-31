Два землетрясения произошли близ Алматы

Первое землетрясение зарегистрировано 30 мая в 20:54, второе - 31 мая в 00:08.

Казахстанской сетью сейсмических станций зарегистрировано два землетрясения близ Алматы, сообщает zakon.kz.

Первое землетрясение зарегистрировано 30 мая в 20:54.

Эпицентр землетрясения расположен в 257 км на северо-восток от Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 9. Магнитуда MPV 4. Координаты эпицентра 44.81° с.ш. 79.22° в.д. Глубина 15 км. сеть сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК"

Второе землетрясение зарегистрировано 31 мая в 00:08.

Эпицентр землетрясения расположен в 232 км на юго-восток от Алматы на территории Кыргызстана. Энергетический класс землетрясения 9,5. Магнитуда MPV 4,3. Координаты эпицентра 42.00° с.ш. 79.22° в.д. Глубина 5 км. сеть сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК"

По данных сейсмологов, сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) при двух землетрясениях нет.

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