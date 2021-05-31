Каково положение сборной Казахстана на ЧМ-2021 по хоккею

За шесть сыгранных матчей сборная РК набрала десять очков.

Сборная Казахстана за шесть сыгранных матчей на чемпионате мира по хоккею набрала десять очков, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

За одну игру до конца группового этапа Казахстан имеет хорошие шансы на выход в плей-офф турнира.

Актуальное турнирное положение команд в группе В на данный момент таково: Финляндия — 15 очков (6 матчей), США — 12 (5), Казахстан — 10 (6), Германия — 9 (5), Канада — 9 (6), Латвия — 9 (6), Норвегия — 5 (6), Италия — 0 (6).

В последнем матче в группе, который состоится уже сегодня, сборная Казахстана сыграет с командой Норвегии.

Напомним, по ходу турнира Казахстан одержал четыре победы (Латвия — 3:2 по буллитам, Финляндия — 2:1 по буллитам, Германия — 3:2, Италия — 11:3) и потерпел два поражения (США — 0:3, Канада 2:4).

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