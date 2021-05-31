Билборды с оскорблениями в адрес Москвы развесили в Киеве

Плакаты развесил депутат Верховной рады Украины.

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко развесил в Киеве плакаты с оскорблениями в адрес Москвы, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Соответствующие снимки он опубликовал на своей странице в Facebook.

На билбордах, приуроченных к Дню Киева, изображены надписи "В Киеве уже была библиотека, когда в Москве еще жабы квакали", "В Киеве уже были законы, когда в Москве жабы квакали".

Ранее Гончаренко не раз выступал с громкими высказываниями в адрес России. В частности, он заявлял, что Кубань должна принадлежать Украине, и предлагал "напомнить" Москве о том, что "еще сто лет назад" на Кубани разговаривали на мове. По мнению Гончаренко, это "украинские этнические земли", отрезанные от Киева "волею судьбы".

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