Сыгравший Тарзана американский актер погиб в авиакатастрофе

Вместе с известным американским артистом погибла и его жена.

Американский актер Джозеф Лара, сыгравший главную роль в телесериале «Тарзан: история приключений», погиб в авиакатастрофе, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Сообщается, что актер стал одной из жертв крушения небольшого самолета в штате Теннесси. Вместе с актером погибла его супруга диетолог Гвен Шамблин.

Самолет летел из Теннесси в штат Флорида. Он упал вскоре после взлета.

Федеральное управление гражданской авиации США отметило, что ни у кого из пассажиров не было права управлять самолетом. Причина катастрофы выясняется, власти штата начали расследование.

Лара известен также своим участием в сериалах "Спасатели Малибу" и "Конан". За свою почти 30-летнюю актерскую карьеру Джозеф Лара сыграл почти в 30 фильмах.

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