Курильщиков предупредили о повышенном риске заражения COVID-19

Вред от курения любых сигарет одинаков для всех курильщиков.

Курение и употребление табачных изделий повышает риск заражения коронавирусом COVID-19, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом говорится в заявлении Роспотребнадзора, приуроченном ко Всемирному дню без табака.

Употребление табака повышает риск заражения вирусом через рот — при курении сигарет или употреблении других табачных изделий. В случае заражения курящим угрожает более высокий риск тяжелого течения болезни, поскольку их легкие уже повреждены, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что курение сигарет с фильтром не является безопасным, так как фильтры не обеспечивают полную защиту от вредных веществ. Легкие сигареты также наносят вред организму, добавили в Роспотребнадзоре.

Вред от курения любых сигарет одинаков для всех курильщиков. Длительное курение приводит к заболеваниям различных органов и систем, — отмечается в сообщении.

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