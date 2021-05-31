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В Казахстане выявили более 386 тысяч случаев COVID-19

Фото: pixabay 31 мая 2021, 08:00

За прошедшие сутки зарегистрировано 1 405 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 30 мая 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1 405 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтвержден 386 549 случаев, из них:

  • в городе Нур-Султан – 172,
  • в городе Алматы – 230,
  • в городе Шымкенте – 39,
  • в Акмолинской области – 80,
  • в Актюбинской области – 32,
  • в Алматинской области – 89,
  • в Атырауской области – 49,
  • в ВКО – 79,
  • в Жамбылской области – 24,
  • в ЗКО – 75,
  • в Карагандинской области – 323,
  • в Костанайской области – 41,
  • в Кызылординской области – 15,
  • в Мангистауской области – 36,
  • в Павлодарской области – 65,
  • в СКО – 40,
  • в Туркестанской области – 16.
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 2 436 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

  • в городе Нур-Султане - 728,
  • в городе Алматы - 592,
  • в городе Шымкенте - 273,
  • в Акмолинской области - 166,
  • в Актюбинской области - 0,
  • в Алматинской области - 114,
  • в Атырауской области - 19,
  • в ВКО - 64,
  • в Жамбылской области - 0,
  • в ЗКО - 30,
  • в Карагандинской области - 264,
  • в Костанайской области - 5,
  • в Кызылординской области – 40,
  • в Мангыстауской области - 34,
  • в Павлодарской области - 56,
  • в СКО - 29,
  • в Туркестанской области - 22.

Всего в стране выздоровел 355 981 человек от COVID-19

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