В Казахстане выявили более 386 тысяч случаев COVID-19

За прошедшие сутки зарегистрировано 1 405 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 30 мая 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1 405 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтвержден 386 549 случаев, из них:

в городе Нур-Султан – 172,

в городе Алматы – 230,

в городе Шымкенте – 39,

в Акмолинской области – 80,

в Актюбинской области – 32,

в Алматинской области – 89,

в Атырауской области – 49,

в ВКО – 79,

в Жамбылской области – 24,

в ЗКО – 75,

в Карагандинской области – 323,

в Костанайской области – 41,

в Кызылординской области – 15,

в Мангистауской области – 36,

в Павлодарской области – 65,

в СКО – 40,

в Туркестанской области – 16.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 2 436 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султане - 728,

в городе Алматы - 592,

в городе Шымкенте - 273,

в Акмолинской области - 166,

в Актюбинской области - 0,

в Алматинской области - 114,

в Атырауской области - 19,

в ВКО - 64,

в Жамбылской области - 0,

в ЗКО - 30,

в Карагандинской области - 264,

в Костанайской области - 5,

в Кызылординской области – 40,

в Мангыстауской области - 34,

в Павлодарской области - 56,

в СКО - 29,

в Туркестанской области - 22.

Всего в стране выздоровел 355 981 человек от COVID-19

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