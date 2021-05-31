В Казахстане выявили более 386 тысяч случаев COVID-19

За прошедшие сутки зарегистрировано 1 405 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 30 мая 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 1 405 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтвержден 386 549 случаев, из них:
- в городе Нур-Султан – 172,
- в городе Алматы – 230,
- в городе Шымкенте – 39,
- в Акмолинской области – 80,
- в Актюбинской области – 32,
- в Алматинской области – 89,
- в Атырауской области – 49,
- в ВКО – 79,
- в Жамбылской области – 24,
- в ЗКО – 75,
- в Карагандинской области – 323,
- в Костанайской области – 41,
- в Кызылординской области – 15,
- в Мангистауской области – 36,
- в Павлодарской области – 65,
- в СКО – 40,
- в Туркестанской области – 16.
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 2 436 человек выздоровели от коронавирусной инфекции
- в городе Нур-Султане - 728,
- в городе Алматы - 592,
- в городе Шымкенте - 273,
- в Акмолинской области - 166,
- в Актюбинской области - 0,
- в Алматинской области - 114,
- в Атырауской области - 19,
- в ВКО - 64,
- в Жамбылской области - 0,
- в ЗКО - 30,
- в Карагандинской области - 264,
- в Костанайской области - 5,
- в Кызылординской области – 40,
- в Мангыстауской области - 34,
- в Павлодарской области - 56,
- в СКО - 29,
- в Туркестанской области - 22.
Всего в стране выздоровел 355 981 человек от COVID-19
⠀
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!